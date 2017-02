Vicedirektør Kirsten Breindal fratræder. Hun ønsker at prioritere sin tid anderledes.

I forbindelse med ud- og ombygningen af Hvidovre Hospital bør man måske overveje at få indbygget en svingdør i direktionslokalerne. For udskiftningen er stor. Nu forlader vicedirektør Kirsten Breindal Hvidovre og Amager Hospital, hvor hun har været i syv år. Hun ønsker at prioritere sin tid anderledes. »Årene på Amager og Hvidovre Hospital har været […]