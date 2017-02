Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) under Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har anbefaler en udvidelse af den eksisterende indikation af kræftmidlet Darzalex fra det danske biotekfirma Genmab. Samtidig konstaterer CHMP, at alle betingelser for den oprindelige godkendelse af Darzalex, og at midlet derfor kan overgå fra betinget godkendelse til fuld godkendelse, skriver EMA i en meddelelse. Den […]