Ellen Trane Nørby godkender akutmedicin som nyt speciale

Ellen Trane Nørby har godkendt, at der etableres et nyt lægefagligt speciale i akutmedicin.

Det danske sundhedsvæsen skal have et lægeligt speciale i akutmedicin. Det meddeler sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) på ministeriets hjemmeside, som dermed godkender Sundhedsstyrelsens indstilling om oprettelse af et nyt lægefagligt speciale i akutmedicin.

»Hvis patienterne i fremtiden møder speciallæger i akutmedicin, der har viden om de fleste typer af akutte skader og symptomer, og kan sende folk hurtigt videre til de rette specialister, vil det give en tryggere og mere ensartet behandling på landets akutmodtagelser. De kan også tage højde for, hvis du fejler flere ting på en gang. Derfor synes jeg, at vi skal gå i gang med at uddanne speciallæger i akutmedicin så snart som muligt,« siger Ellen Trane Nørby i en kommentar.

Næste skridt på vej mod etableringen af det nye speciale bliver at udarbejde en målbeskrivelse til uddannelsen af de nye speciallæger. Sundhedsstyrelsen vil hjælpe til i den proces i samarbejde med både Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM) og andre tilgrænsende specialer. Desuden skal bekendtgørelser tilpasses, der skal etableres uddannelsesprogrammer, uddannelsesforløb, dispensationsordninger m.m. Sundhedsministeriet forventer, at det nye specialer er klar godkendelse omkring årsskiftet.

Der vil derfor gå noget tid før de første speciallæger i akutmedicin i Danmark vil kunne opnå speciallægeanerkendelse, skriver Sundhedsstyrelsen.

Speciallægerne i akutmedicin skal være specialister i den akutte og afklarende fase af et sygehuskrævende sygdomsforløb, og de skal arbejde tæt sammen med både sygehusets øvrige speciallæger og med sundhedsvæsenet uden for sygehusene.

»Patienten skal møde en speciallæge i akutafdelingen, som kan vurdere patientens symptomer og tage stilling til den indledende udredning og behandling. Samtidig skal akutmedicineren koordinere patientens videre forløb, både i og udenfor sygehuset, med tæt involvering af speciallæger fra andre specialer. Samtidig kan lokale aftaler sikre, at nogle akutte patientgrupper modtages af speciallæger inden for andre specialer end akutmedicin. Det vigtige er, at patienten hurtigt bliver vurderet, og at der bliver taget stilling til det videre patientforløb,« udtaler direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm i en kommentar på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Mere end en million gange besøgte patienter sidste år landets 21 akutmodtagelser. For rigtig mange borgere er akutmodtagelserne indgangen til hospitalerne, og derfor giver det rigtig god mening at specialisere læger til netop den del af hospitalsvæsenet, lyder det fra regionrådsformand Bent Hansen.

»Vi er glade for, at den akutte behandling nu er blevet fremtidssikret. Uddannelsen kan være med til at sikre kompetente speciallæger på det akutte område overalt i Danmark. Det er dejligt, at ministeren har lyttet til vores opfordring. Det er nemlig indlysende, at specialiserede akutlæger i samarbejde med andre dygtige speciallæger vil kunne give patienter en hurtigere og mere korrekt behandling,« siger han i en pressemeddelelse.