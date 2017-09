Et folketingsflertal kan beslutte at afskaffe produktivitetskravet, erkender sundhedsministeren. »Men det vil fuldstændig underminere den aftalemodel, vi har,« siger hun.

Sundhedsministeren: Dumt at sløjfe produktivitetskrav

Produktivitetskravet kan blive afskaffet med det samme. Men det vil være meget dumt. Det var budskabet fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), da hun i forbindelse med et samråd tirsdag eftermiddag i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg udkæmpede endnu et sværdslag med partierne uden for regeringen om det i sundhedsvæsenet så forhadte produktivitetskrav. »Vi anerkender til […]