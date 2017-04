En eksplosion på en kinesisk råvarefabrik i oktober 2016 har ført til global mangel på en type hyppigt anvendt bredspektret antibiotika, som på sygehuse verden over anvendes til behandling af en række komplicerede infektioner. Fabrikken fremstiller hovedparten af de aktive stoffer i lægemidlet Piperacillin/Tazobactam, som især sælges som et pulver til opløsning i infusionsvæske. Fire generiske producenter markedsfører Piperacillin/Tazobactam i Danmark.

Manglen på Piperacillin/Tazobactam mærkes allerede på danske hospitaler. Hospitalsapoteket Region Midtjylland forventer, at den aktuelle mangelsituation betyder, at apoteket ikke kan få leveret de ønskede mængder, fortæller logistikchef Annemette Skjøttgaard.

»Vi forventer at få leveret mindre, end vi gerne vil have. Vi kender vores estimerede forbrug af Piperacillin/Tazobactam, og håber, at vi allerede om kort tid har mere overblik over, hvor meget vi kan få leveret. Derfor har vi indkaldt vores lægelige specialistgruppe på antibiotikaområdet, for at få deres hjælp til at prioritere hvilke patienter, der skal have Piperacillin/Tazobactam, og hvilke patienter der kan få andre typer antibiotika,« siger Annemette Skjøttgaard.

Regionernes medicinindkøbsselskab Amgros bekræfter, at der i øjeblikket nationalt er en mangelsituation i forhold til levering af Piperacillin/Tazobactam. Der kommer fortsat leverancer af lægemidlet til landet, men mængderne er reducerede i forhold til hospitalsapotekernes ønsker. Der er tale om et vigtigt lægemiddel, og derfor følger Amgros situationen tæt i dialog med hospitalsapotekerne og leverandørerne.

I Norge har den norske lægemiddelstyrelse, Statens Legemiddelverk, allerede opfordret de norske hospitaler til med omgående virkning at halvere forbruget af Piperacillin/Tazobactam i forhold til det eksisterende niveau. Samtidig henstiller den norske styrelse til, at hospitalerne undgår hamstring af tilgængelige pakninger af lægemidlet. Statens Legemiddelverk forventer ikke, at situationen normaliseres før til september, men i et interview med Dagens Medisin Norge siger styrelsens fagmedicinske direktør Steinar Madsen, at leverancerne af Piperacillin/Tazobactam kan være usikre resten af året.

»Vi risikerer at løbe tør for Piperacillin/Tazobactam allerede i maj, såfremt vi ikke reducerer forbruget umiddelbart,« siger Steinar Madsen.

Dagens Pharma forventer at kunne tilføje en udtalelse om sagen fra den danske lægemiddelstyrelse i løbet af tirsdag eftermiddag.