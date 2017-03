Selv om Fourier-studiet viser, at Repatha kan reducere det lede kolesterol ned under gulvbrædderne, er den gavnlige effekt meget lille i forhold til prisen. Det vurderer flere eksperter.

Selv om det kolesterolsænkende middel Repatha (Evolocumab) potentielt er et fantastisk gennembrud i behandlingen af patienter med allerede erkendt åreforkalkningssygdom – og som i forvejen er rimeligt, men dog ikke optimalt behandlet på statiner – er det for dyrt til, at det for alvor vil komme patienterne til gavn.

Sådan lyder det samstemmende fra de eksperter, som Dagens Medicin har talt med om resultaterne fra det såkaldte Fourier-studie, som blev præsenteret på den videnskabelige session under American College of Cardiology ACCs årlige videnskabelige session i Washington DC.

»Forsøget viser, at det er muligt at sænke LDL-kolesteol til meget lave værdier med dette behandlingsprincip, og at der er stabil effekt af medicinen ihvertfald i de omkring to år, forsøget foregik. Det viser også at en yderligere sænkning af LDL-cholesterol ud over, hvad statin kan levere, afspejles i en reduktion af hændelser relateret til åreforkalkningssygdom,« siger Lene Holmvang, der som overlæge ved kardiologisk kllinik B på Rigshospitalet har læst de videnskabelige artikler, forskerne bag studiet har publiceret i New England Journal of Medicine.

Af artiklerne fremgår det, at studiets primære endepunkter er en kombination af mange: død, blodprop i hjerte eller hjerne, indlæggelse med ustabil angina eller behov for ballonudvidelse eller bypass. Når man talte alle disse endepunkter sammen, var der signifikant færre hændelser inden for disse endepunkter blandt dem, der fik Repatha frem for placebo, siger hun.

Bredere patientgruppe

Lene Holmvang bider mærke i, at Fourier-studiet belyser effekterne af lægemidlet i en meget bredere patientgruppe end den, som lægemidlet oprindeligt var tiltænkt.

»Repatha har aktuelt kun indikationen ‘primær hyperkolestrolæmi’ eller ‘familiær hyperkolesterolæmi’. I Fourier har man taget fat i en meget bredere patientgruppe med hensyn kolesterolsænkende behandling, nemlig patienter med allerede erkendt åreforkalkningssygdom og som i forvejen er rimeligt, men dog ikke optimalt behandlet på statin,« siger hun og peger på, at producenter netop gennemfører den slags disse ekstremt store og dyre fase III-studier for at kunne udvide indikationerne for behandling.

Om det kommer til at ske afhænger dog ikke kun af effekterne, men også af prisen.

»Prisen for medicinen er aktuelt omkring 170 kr. pr dag med den klausul, at medicinen skal udleveres fra kardiologisk eller endokrinologisk specialafdeling. Jeg går ud fra, at disse nye resultater nu skal diskuteres i medicinrådet og i medicintilskudsnævnet,« siger hun.

Børge Nordestgaard, der som professor ved Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet fulgte præsentationen af data på kongressen i USA, stiller også spørgsmålstegn ved, om Rapatha reducerer risikoen tilstrækkeligt til, at den høje pris kan forsvares.

Han henviser til, at der i studiet var 1.344 i den behandlede gruppe, som blev ramt af mindst én af tilstandene beskrevet i de primære endepunkter mod 1.563 blandt dem, som fik placebo. Det svarer til en absolut risikoreduktion for at udvikle disse tilstande på 1,5 pct.

»Kritikere vil spørge, om vi har råd til at betale de penge for så lille en reduktion – om en sådan behandling ikke kun er relevant for de patienter, der har den aller allerhøjeste risiko i overensstemmelse med lægemidlets nuværende indikation,« siger han.

Også Gunnar Gislason, der som professor i kardiologi ved Gentofte Hospital og forskningschef i Hjerteforeningen, stiller spørgsmålstegn ved, om lægemidlet er omkostningseffektivt.

»Med en absolut risikoreduktion på 1,5 pct. skal du behandle 70 patienter i to år for at forebygge ét event i denne her population. Det er marginalt for en højrisikopopulation. For når vi ikke kan påvise, at det reducerer dødelighed, så kan man spørge, hvor meget man vil betale for det. Som prisen er nu er det meget dyrt. Effekten er der. Medicinen virker, men omkostningerne er meget høje,« siger Gunnar Gislason og fortsætter:

»Så længe firmaet insisterer på at sælge produktet til en høj pris, betyder det, at de patienter, der kunne få gavn af det, ikke kan betale for det og dermed er afskåret fra behandling,« siger Gislason og pointerer, at man allerede har en meget god og dokumenteret effekt af statiner.

»At lægge yderligere noget på toppen af behandlingen, har så en effekt viser studiet – men det er en marginal effekt,« siger han og afviser tanken om, at Repatha på sigt kunne blive et førstevalgs-medicin til den bredere målgruppe.

»Det kunne blive førstevalg hos patienter, som ikke kan tåle statiner. Men ikke generelt. Så skal man vise, at det slår statiner og der tror jeg ikke på, at man er parat til at lave sammenligningsforsøg,« siger han.

Mulig klasseeffekt

Mens Børge Nordestgaard fulgte præsentationen af Fourier-data slog det ham, at Amgens produkt ikke er den eneste PCSK9-hæmmer, der har udvist en evne til at sænke LDL-tallet ud over det, man opnår ved høj statindosis. Et lignende resultat har Pfizer opnået med deres PCSK9-hæmmer i studiet Spire, som firmaet blev nødt til at stoppe før tid, da det viste sig, at patienterne begyndte at producere antistoffer mod lægemidlet.

»Inden man stoppede studiet, nåede Pfizer dog at vise, at der var en reduktion af kardiovaskulære endpoints svarende til det, der var i Fourier-studiet. Men på trods af de antistoffer, så havde de et studie, hvor der var 270.00 patienter med det samme endpoint. Det gør det meget sikkert, at det her fund er rigtigt. Det tyder på en klasseeffekt,« siger Børge Nordestgaard.

Hvorfor Repatha kan sænke kolesteroltallet så meget, har Gunnar Gislason en forklaring på.

»Repatha er et antistof, som bindes til LDL receptoren og sænker dermed LDL-niveauet i blodet. Genetiske analyser af patienter med familiær hyperkolesterolæmi viser, at nogle af disse patienter har en genetisk fejl. Det har man så brugt til at designe det her lægemiddel,« siger han.

At Fourier-studiet ikke finder nogen reduktion i dødeligheden ved brug af Repatha er helt forventeligt, mener de to forskere.

»Om det mindsker risikoen for død havde man ikke forventet at få belyst i det her studie, da det er helt urealistisk at få det med, da du har i forvejen har en population, der bliver behandlet maksimalt med statiner. Så skulle du have haft mange flere mennesker med og fulgt dem i 10-15 år. Det kunne man vise i de første statinstudier, hvor man havde folk i Skandinavien, som ikke fik nogen medicin overhovedet,« siger Børge Nordestgaard.

»Forsøget havde ikke deltagere nok til at man kan udtale sig om effekten på død alene – og det var heller ikke meningen fra begyndelsen. I så fald skulle forsøget have inkluderet 3-4 gange så mange patienter,« siger Lene Holmvang.

Pr. 1. marts 2017 er PCSK9 gjort vederlagsfri, og det betyder, at medicinen udleveres gratis på sygehusene. Patienterne skal således ikke længere selv hente produkterne på det lokale apotek.

Amgros og Repatha-producenten Amgen har indgået en aftale, der betyder, at prisen på Repatha nu er lige lidt over 100 kr. pr. dag. Dvs. en væsentligt prisreduktion ift. den tidligere pris på 170 kr., som omtales i denne artikel.