Mens der bliver stadig længere mellem de danske allergispecialister, har regionerne siden nedlæggelsen af specialet i 2004 tøvet med at bruge penge på at efteruddanne speciallæger til opgaven

HELSINKI (Dagens Medicin) – Regionerne lever ikke op til deres opgave med at sikre økonomi til den to-årige efteruddannelse af speciallæger inden for lungemedicin, pædiatri, dermatologi og arbejdsmedicin, mener formanden for Dansk Selskab for Allergologi, overlæge på klinik for allergi på Gentofte Hospital Lone Winther, der tirsdag på et symposium for de nationale allergologiske selskaber præsenterede status for specialet, og for arbejdet med at etablere allergicentre i Danmark.

»Der er en stigende efterspørgsel på diagnostik og behandling af allergiske sygdomme, men antallet af allergispecialister står mål med den stigende efterspørgsel. Inden for fem år vil en stor del af de danske allergologer desuden være gået på pension. Én ting er, at specialet blev nedlagt i 2004, hvor ansvaret for at sikre et højt niveau for udredning og behandling af allergologiske lidelser blev overdraget til regionerne. En anden er, at regionerne har svigtet deres rolle med at sikre efteruddannelse af speciallæger,« siger Lone Winther.

Dansk Selskab for Allergologi har sammen med Dansk Dermatologisk Selskab, Dansk Lungemedicinsk Selskab og Dansk Selskab for Arbejdsmedicin udarbejdet et to-årigt fagområdeforløb for læger i de voksenmedicinske specialer, og tilsvarende er der lavet en tre-årig fagområdeuddannelse for børnelæger godkendt af Dansk Pædiatrisk Selskab.

»Problemet er, at der er ingen national regulering af uddannelsen, og at der ikke følger penge med til uddannelsen. Sundhedsstyrelsen skriver i februar i år i sin statusrapport til Sundheds- og Ældreministeriet, at der efter nedlæggelsen af grenspecialet medicinsk allergologi ikke har været tilstrækkeligt fokus på specifik efteruddannelse af speciallæger. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen også, at regionerne opretter deciderede fagområdestillinger i allergologi, og at regionerne etablerer flere tværfaglige allergicentre, som kan sikre patienterne en bedre udredning og behandling,« siger Lone Winther.

På baggrund af statusrapportens anbefalinger har Dansk Selskab for Allergologi skrevet til kredsen af sundhedsdirektører i regionerne, regionernes sundhedsudvalg og Folketingets sundhedsudvalg, for at opfordre til, at der afsættes penge til uddannelse og til etablering af allergicentre.

For at dæmme op for afgangen fra faget, og bedre kunne imødekomme den store og stigende efterspørgsel fra patientside, har Lone Winther to ønsker:

»Der skal oprettes to to-årige uddannelsesstillinger på hver af afdelingerne i Aarhus, Odense og Gentofte. Og der skal etableres allergicentre – mindst tre store centre, men gerne et i hver region – hvor mange grundspecialer og viden er samlet, så vi kan sikre, at vi får et helhedssyn på patienter med allergiske sygdomme,« siger Lone Winther.