EFPIA udpeger Danmark som bedste kandidat som vært for EMA

Repræsentanten for den patentbeskyttede del af lægemiddelindustrien (EFPIA) har i en fortrolig rapport analyseret sig frem til, at Danmark med sin hovedstad København er den bedste egnede vært for det europæiske lægemiddelagentur EMA.

Danmark er det eneste af de 19 potentielle værtslande, der lever op til alle de kriterier, som EU-kommisionen stiller til det kommende værtsland for det europæiske lægemiddelagentur EMA. Det fremgår af en konfidentiel version af en netop offentliggjort rapport, som to konsulenter fra konsulentfirmaet Charles River Associates har lavet for repræsentanten for den patentbeskyttede del af […]