HELSINKI (Dagens Medicin) – Selv hos raske forsøgspersoner er det muligt at måle en reaktion på peanutprotein 20 minutter efter at have indtaget peanut. Tre ud af fem forsøgspersoner havde endda positive hudreaktioner efter at have injiceret mikroskopiske mængder serum fra en peanutallergiker under huden. Det viser resultater, som læge, ph.d.-studerende Anja Pahlow Mose fra […]