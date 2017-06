Effektiv smertebehandling er fortsat et uopfyldt behov

Vigtige bidrag på årets EULAR-kongres bliver nye data for brug af tabletbehandling til patienter med leddegigt, rygsøjlegigt og psoriasisgigt, og ny viden om mere effektiv brug af eksisterende behandlinger. Til gengæld rummer kongressen ikke megen ny viden om smertebehandling og rehabilitering. Det mener professor og leder af forskningsenheden på Gigthospitalet i Gråsten Kim Hørslev-Petersen.

»Jeg har bl.a. noteret mig, at der præsenteres en række undersøgelser, som har set på brugen af eksisterende behandlinger. Det gælder f.eks. nye data for effekten af hurtig og langsom optrapning af doser af methotrexat. Kongressen har også en sektion, som sætter fokus på tidlig diagnostik gennem en større grad af involvering af praktiserende læger, fysioterapeuter og patientorganisationer. På EULAR er der også en session om, hvordan vi håndterer komorbiditet, f.eks. ved at sikre, at patienter der skal i biologisk behandling er blevet vaccinerede mod pneumokokker. Derimod savner jeg flere nye undersøgelser inden for rehabilitering og smertebehandling. Data fra DANBIO viser god remission blandt patienter i biologisk behandling, men samtidig kan vi se, at halvdelen af patienterne fortsat har middel til stærke smerter. Sundhedsstyrelsen anerkender nu, at der er behov for at handle, men der er ikke meget om rehabilitering på EULAR,« siger Kim Hørslev-Petersen.

Gigthospitalet i Gråsten har haft en screeningsklinik for hjerte-kar-sygdomme. Resultaterne af en opfølgende registerundersøgelse af de gigtpatienter, der viste sig at have risiko for hjertekarsygdom, præsenteres på en poster på årets kongres.