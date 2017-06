Antonella Muraro fratræder som præsident for EAACI på et tidspunkt, hvor organisationen aldrig har været større, og hvor årets kongres også når sit hidtil højeste deltagerantal.

HELSINKI (Dagens Medicin) – Den italienske professor Antonella Muraro fratræder posten som præsident for EAACI på et tidspunkt, hvor organisationen har rundet 10.000 medlemmer og kan se tilbage på en Helsinki-kongres, som med 8.100 deltagere har været den hidtil største. Men selv om Antonella Muraro nu overlader pladsen til rumænske Ioana Agache, vil hun de næste to år som ‘past president’ være en aktiv del af ledelsen i EAACI.

»Jeg har været glad for mine to år som præsident og i EAACIs ledelse. Vi har opnået væsentlige fremskridt. Internt i forhold til indførelsen af en ny ledelsesstruktur, eksternt blandt andet i form af udarbejdelsen af guidelines, som er taget i brug i klinisk praksis – til gavn for befolkningerne i de europæiske lande,« siger Antonella Muraro til Dagens Medicin.

Hun forventer på ingen måde at komme til at mangle arbejdsopgaver i de kommende to år som ‘past president’.

»Jeg skal stå for et sundhedsøkonomisk projekt i EAACi, som skal arbejde cost-benefit analyser af behandling af allergiske sygdomme, allergen immunterapi og astma, samt et udvalgsarbejde som ser på socioøkonomiske omkostninger ved fødevareallergi og anafylaksi. Jeg skal deltage i den taskforce, som nu går i gang med at revidere vores guidelines fra 2014 for fødevareallergi og anafylaksi. Desuden skal jeg lede en taskforce under EAACI, som skal se på, hvordan vi kan forbedre designet af kliniske lægemiddelforsøg med børn – det er et stort problem, vi er nødt til at forholde os til,« siger Antonella Muraro, der slutter med et velment råd til sin afløser på præsidentposten:

»Husk, at posten som EAACI-præsident ikke er en magtposition. Det er en position, som skal bruges til at tjene medlemmerne og til at hjælpe dem med at udleve deres drømme og visioner.«

Antonella Muraro har de sidste otte år siddet i EAACI’s politiske ledelse. Dels som præsident de seneste to år, og før da som generalsekretær og kasserer for organisationen. Hun har bl.a. stået i spidsen for udarbejdelsen af EAACIs guidelines for fødevareallergi- og anafylaksi fra 2014, og leder aktuelt også arbejdet med EAACIs kommende guidelines for allergen immunterapi, som præsenteres til oktober i London.

Antonella Muraro er professor i fødevareallergi ved Universitetet i Padua i Norditalien, og ansvarlig for allergiområdet på børneafdelingen på Universitetshospitalet i Padua.