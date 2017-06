EAACI bruger chip til at spore lægernes kongress-aktivitet

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Dokumentation for CME, Continuous Medical Education, spiller formodentlig en vigtig rolle for mange deltagere på videnskabelige kongresser som EAACI. Mens danske læger fortsat diskuterer anvendelsen af CME, Continuous Medical Education, har CME, og ikke mindst muligheden for at kunne registrere og dokumentere sine efteruddannelsesaktiviteter som speciallæge, vundet indpas i mange andre europæiske lande. Det mærker […]