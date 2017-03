Det er bevist i dyremodeller, at en række kromosomforandringer disponerer bredt for psykisk sygdom. Opdagelsen kan åbne for en ny klasse af antipsykotika, der endelig kan bryde med den stilstand, der har karakteriseret lægemiddeludviklingen på det psykiatriske område.

Udvikling af præparater til behandling af psykisk sygdom har længe været en mundfuld, som de fleste medicinalfirmaer har haft svært ved at gabe over.

Men nye dyremodeller giver håb om, at en helt ny klasse af antipsykotika kan være på vej. Medicinalvirksomheden Lundbeck fører an i denne udvikling.

Hvor de tidligere dyremodeller, som den psykiatriske industri har arbejdet ud fra, har været farmakologiske og baseret på adfærdsregulering, er de nye modeller genetiske.

»Industrien har måttet erkende, at de ‘varer’, der var på hylderne, ikke var brugbare. Der var brug for et nyt fundament – et genetisk fundament, som på en helt anden og grundlæggende måde, kunne forklare årsagerne til, at nogle mennesker er disponerede for at blive psykisk syge,« siger professor Thomas Werge, der leder Forskningsinstitut for Biologisk Psykiatri på Psykiatrisk Center Sct. Hans.

I tæt samspil har forskere og industri identificeret strukturelle mutationer i flere kromosomer, som disponerer for en bred vifte af psykiske sygdomme. Mutationerne benævnes som Copy Number Variants (CNV). De mest betydningsfulde er lokaliseret i kromosom 1q21, 15q13 og 22q11, og det er disse som er taget videre i dyremodeller.

»Disse mutationer har i flere år været forbundet med alvorlige somatiske syndromer og mental retardering, men det har ikke tidligere været påvist, at de også disponerer for psykisk lidelser som ADHD og skizofreni,« siger Thomas Werge og tilføjer, at mutationerne alle disponerer for en bred vifte af lidelser.

Tesen lyder derfor, at det bl.a. er baggrundsgenetikken, der er med til at afgøre, hvilken psykisk lidelse dispositionerne udvikler sig til. Mutationerne i kromosomerne skal således ses som brede risikofaktorer, der går på tværs af de konventionelle diagnostiske systemer, mens baggrundsgenetikken skubber den enkelte ind i en bestemt diagnosegruppe.

Dyremodellerne giver, ifølge Thomas Werge, en unik mulighed for at forklare, hvorfor psykisk sygdom opstår. Og herfra er der så bare at krydse fingre for, at modellerne også på sigt kan anvendes til udvikling af nye og effektive psykofarmaka. »Der er solid evidens for, at dyremodellerne er valide og genskaber neurofysiologiske – eller udviklingsmæssige træk, som også kendes fra de forskellige psykiske lidelser. Alene det markerer et brud med stilstanden, der har kendetegnet psykiatrien længe. Det giver mulighed for at udvikle cellulære modelsystemer til screening for forbindelser, der kan revertere disse forstyrrelser,« siger Thomas Werge.

Et andet mål er at anvende dyre- og cellemodeller til at forstå sygdomsmekanismer og på den måde blive bedre til at diagnosticere ud fra ætiologiske eller patologiske forståelser i stedet for som i dag, hvor diagnoser er konventionelle.

Forskningen vil også forsøge at besvare spørgsmål om genetisk disposition til for bl.a. at afklare om nye antipsykotiske præparater primært skal sigte imod at korrigere her-og-nu konsekvenser af sygdomsgenetikken eller om de snarere skal sigte imod at kompensere for disse konsekvenser.

»Viser det sig, at mutationerne allerede fra fødslen har skabt en særligt sensitivt hjerne, så skal de nye præparater nok mest af alt bestræbe sig på at kompensere for konsekvenserne af mutationerne – altså forhindre, at de genetiske dispositioner udvikler sig til psykisk sygdom,« siger Thomas Werge.