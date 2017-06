Dyr løsning på Ærø: Falck-klinik har kun 400 patienter

Lægesituationen på Ærø tegnede sig kritisk sidste år, så regionen så sig nødsaget til at etablere en Falck-klinik, de nu er kontraktligt bundet til at have. Klinikken er i dag endt med kun at have 400 patienter. Klinikken møder kritik.