DSAM: Husk patientrelationen i klyngearbejdet

Forskning har vist, at klynger er en god ramme for at udvikle kvaliteten i almen praksis, men for at give bedst muligt udbytte, skal klyngerne, ud over at fokusere på behandling af sygdom, fokusere på sikring af den professionelle relation mellem patient og læge. Det mener Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin […]