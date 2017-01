Ny klinisk vejledning for behandling af KOL i almen praksis adskiller sig i enkelte detaljer fra vejledning fra RADS.

DSAM har opdateret klinisk vejledning for KOL

Rygestop er uden sammenligning den mest betydningsfulde intervention i behandlingen af KOL. Det fastslår Lill Moll, der har været formand for arbejdsgruppen i Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), der har udarbejdet den seneste kliniske vejledning for KOL i almen praksis, der netop er udkommet. Dernæst kommer den medicinske behandling, samt rehabilitering og opfordring til […]