DSAM genovervejer omstridt forslag til nye vedtægter

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Hvad der var ment som et forsøg på at forbedre alt for uklare vedtægter i Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) har haft potentialet til at træde nogle af medlemmerne over tæerne og skabe en dårlig stemning internt i selskabet. Derfor skal dele af et forslag fra selskabets lovgruppe om at ændre vedtægterne i forhold til […]