DSAM-formand: Selvfølgelig er tramadol vanedannende

Tramadol skulle ifølge indlægsseddel være minimalt vanedannende. Men den påstand ser ikke ud til at holde i virkeligheden, og der er intet bevis for det ifølge eksperter. Og det overrasker ikke læger, at præparatet er lige så vanedannende som anden morfinmedicin, siger DSAM-formand.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Ansvaret falder ned mellem flere stole. Både myndigheder, medicinalproducenter og læger skulle have været mere på mærkerne i sagen om morfinpræparatet tramadol, der ser ud til at være markant mere afhængighedsskabende end deklareret i indlægssedler og produktresumeer. Sådan lyder det fra Anders Beich, praktiserende læge og formand for Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM). Hans […]