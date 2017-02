Forskere præsenterer deres forskning for unuanceret. Det skaber mistillid hos patienterne og flere konsultationer hos lægerne, mener Anders Beich, formand for DSAM.

Patienterne bliver utrygge, når kontroversielle forskningsresultater fylder avisernes spalter. Det mener formand for Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), Anders Beich. Han oplever en stigende tendens til at forskere fremlægger resultater af deres forskning på en meget firkantet måde, måske for at skabe noget opmærksomhed for sig selv og deres forskning – som f.eks. da […]