Hvad er forskellen på Novo Nordisk’ milliardstore investering i fem regionale centre – og så medicinalindustriens årelange praksis med at betale for lægers efteruddannelse?

Medicinalindustrien har i årevis betalt for lægers efteruddannelse. Det har naturligvis givet grobund for mistænkeliggørelse: Medicinalindustrien påvirker lægerne til ‘ikke at vælge den bedste’ medicin. Regionen har ladet ordningen fortsætte i årevis, da alternativet var værre – nemlig at regionen selv skulle betale for den nødvendige efteruddannelse. Nu har direktionen i Region Midtjylland forbudt lægerne […]