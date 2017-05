Genanalyser i blodet kan fremover blive et vigtigt redskab til at udpege, hvilke kræftbehandlinger der virker på den enkelte patient. Det skriver Rigshospitalets personaleblad IndenRigs (pdf). Indledende forskningsresultater fra Enhed for Genomisk Medicin og Fase 1-enheden i Onkologisk Klinik tyder på, at DNA-fragmenter i blodet fra kræftsvulster hurtigere end en vævsprøve kan afsløre, om en medicinsk behandling virker.

De to afdelinger er fælles om et forskningsprojekt, som handler om at finde matchende lægemiddelbehandlinger til en gruppe af kræftpatienter, som ikke kan hjælpes med allerede godkendt medicin.

Molekylærbiolog og ph.d.-studerende Lise Barlebo Ahlborn fra Enhed for Genomisk Medicin har præsenteret de første resultater fra et studie af forekomsten af en bestemt mutation hos 22 patienter med lungekræft, galdegangskræft og kolorektalkræft. Mutationen er kendt for at drive tumorvækst og er ofte involveret i udviklingen af modermærkekræft, og i dag kan en specifik gruppe af patienterne behandles medicinsk med en såkaldt BRAF-hæmmer. Lise Barlebo Ahlborns resultater viser, at en genanalyse af tumor-DNA i blodet også er god til at vise, hvordan andre typer kræftpatienter responderer på behandling med en BRAF-hæmmer.