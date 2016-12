Blot ca. 700 danskere rammes af nyresvigt hvert år, men behandlingen er dyr.

Derfor glæder det styregruppen bag Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregisters årsrapport igen i 2015 at kunne vise, at der siden år 2000 har været færre danskere, der er blevet ramt af nyresvigt. Det indikerer, at nyresvigt kan forebygges.

Styregruppen anbefaler, at der oprettes et program, der nationalt overvåger patienter med kronisk nyresygdom.

Hvor kvaliteten af centrenes dialysebehandling sidste år måltes ud fra to indikatorer, vurderes den i 2015 ud fra yderligere tre indikatorer: Justeret årlig mortalitetsrate pr. 100 personår, årlig peritonitisrate for patienter i peritonealdialyseforløb og justeret etårsmortalitetsrate under første dialyseforløb pr. 100 personår.

Styregruppen fremhæver, at der var sket en fremgang i andelen af patienter, der opstartes i dialyse som planlagt. Siden 2011 har der været en fremgang på 10 pct., hvilket har forbedret morbiditeten og mortaliteten.

Alle regioner lå enten over eller tæt på standarden på 60 pct. Region Nordjylland har tidligere ligget langt under standard, men gjorde det ikke længere i 2015. Det understreger, at en målrettet indsats kan skabe resultater, lyder det. Indikatoren, der beskriver andelen af patienter, der henvises tidligt til en nefrologisk afdeling, betegnes som en ‘succeshistorie’, da der siden 2008 på landsplan er sket en stigning fra 63 til 79 pct. i 2015. Det har krævet en stor national informations- og administrativ indsats.

For at kompensere for de statiske usikkerheder, der er forbundet med det lave antal patienter, foretager Dansk Nefrologisk Selskab regelmæssigt korrigerede femårsanalyser.

Placering Sygehus Score 1 Nykøbing F. 100 2 Holbæk 99 2 Sønderborg 99 4 Esbjerg 98 5 Nordsjællands Hospital 97 6 Rigshospitalet 92 6 Odense 92 8 Herlev 91 8 Viborg 91 10 Aalborg 90 11 Fredericia 88 12 Aarhus 86 13 Roskilde 83 14 Hospitalsenheden Vest 82 * Bornholm -

Baseret på tal for behandlingskvalitet indberettet til 'Landsdækkende database for patienter med kronisk nyresvigt DNSL Indikatorrapport 2015’ omregnet til indekstal og vægtet.