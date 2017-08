Nyt dansk studie viser, at sund kost og masser af motion kan hjælpe patienter med type 2-diabetes til at slippe af med medicin.

Patienter med type 2 diabetes kan smide medicinen, hvis de motionerer nok. Det viser et nyt dansk studie, skriver Danmarks Radio. I studiet, der er igangsat af TrygFondens Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet, har 98 forsøgspersoner med ikkeinsulinkrævende type 2-diabetes deltaget i et forløb for at påvise, om sund kost og en aktiv livsstil kan erstatte […]