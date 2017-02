Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at diabetesmidlet Fiasp fra Novo Nordisk skal have generelt tilskud. Det skriver styrelsen på sin hjemmeside. Fiasp indeholde aktive stof insulin aspart og er et hurtigtvirkende insulinpræparat, der bliver anvendt til behandling af sukkersyge. Lægemiddelstyrelsen vurderer, at prisen på Fiasp står i et rimeligt forhold til den behandlingsmæssige værdi, når behandling med […]