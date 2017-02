Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at diabetesmidlet Qtern fra AstraZeneca skal have generelt klausuleret tilskud. Det skriver styrelsen på sin hjemmeside. Patienter med type 2-diabetes kan få tilskud til lægemidlet, hvis de ikke har opnået tilstrækkelig glykæmisk kontrol ved behandling med metformin i kombination med enten en DPP-4-hæmmer eller en SGLT2-hæmmer. Medicintilskudsnævnet har vurderet, at prisen på […]