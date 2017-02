Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Det europæiske lægemiddelagentur EMAs komité for vurdering af lægemidlers sikkerhed PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) konkluderer i en udtalelse fra komiteens seneste møde, at brug af diabetesmidlet canagliflozin kan øge diabetespatienters risiko for tåamputationer. I to kliniske studier, CANVAS og CANVAS-R, er der set en stigning af tilfælde af underbensamputationer, primært af tæer, blandt de […]