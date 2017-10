Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Professor Cristina Legido-Quigley er udnævnt til ny forskningsleder for forskningsgruppen Systemmedicin på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC). Cristina Legido-Quigley kommer fra en stilling som professor ved Institute of Pharmaceutical Science på Kings College London. Hendes forskningsinteresse er at finde kliniske biomarkører af hjernesygdomme relateret til aldersbetingede sygdomme og at studere kroppens metabolisme med et klinisk […]