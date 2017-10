Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Spørgsmålet om, hvorvidt produktivitetskravet på to procent skal fjernes i 2018, skal til forhandling mellem Dansk Folkeparti og regeringen i denne uge. Det skriver Altinget. Regeringens plan er, at to procentkravet tidligst skal fjernes i 2019, men DF har tidligere truet med et flertal uden om regeringen for at få kravet fjernet allerede i 2018. […]