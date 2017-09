DF vil helst ikke bruge alternativt flertal mod produktivitetskrav

Dansk Folkeparti vil forsøge at få forhandlet en hurtig afskaffelse af produktivitetskravet igennem ved finanslovforhandlingerne. Kun hvis det mislykkedes, vil partiet overveje at samarbejde med oppositionen om afskaffe det forhadte krav.

Det har i næsten fire uger stået klart, at et flertal udenom regeringen bestående af oppositionen og Dansk Folkeparti ønsker at afskaffe det i sundhedsvæsenet så forhadte krav om årlige produktivitetsforbedringer på to pct. med virkning fra nytår.

Alligevel er det fortsat usikkert, om sundhedsvæsenet vil være omfattet af et produktivitetskrav, når 2017 bliver til 2018. Afskaffer-partierne er nemlig ikke kommet frem til en fælles forståelse, aftale eller strategi for, hvordan afskaffelsen skal gennemføres parlamentarisk og praktisk.

I et forsøg på at få den proces på sporet har oppositionen de seneste dage forsøgt at samle det alternative flertal om en beretning, der skal pålægge regeringen at afskaffe produktivitetskravet fra 2018.

Men Dansk Folkeparti vil ikke være med i en beretning, da det på nuværende tidspunkt ikke ønsker at bruge flertallet uden om regeringen. Det fortæller partiets sundhedsordfører, Liselott Blixt, til Altinget.

Støttepartiet vil nemlig først forsøge at få en afskaffelse igennem ved de igangværende finanslovforhandlinger. Kun hvis det endegyldigt mislykkes, vil partiet overveje at bruge flertallet uden om regeringen.

»Hvis regeringen først vil afskaffe det (produktivitetskravet, red.) i 2019, så vil vi formentlig gerne støtte en beretning, som tvinger regeringen til at fjerne kravet. Men som støtteparti så plejer man at forsøge at forhandle en løsning med regeringen først,« siger Liselott Blixt til Altinget.

Regeringen vil vente

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) slog ved et samråd tidligere på ugen fast, at et flertal uden om regeringen kan gennemtrumfe en afskaffelse af produktivitetskravet.

»Vi anerkender til fulde, at et flertal kan beslutte at gøre det (afskaffe produktivitetskravet fra 2018, red.),« sagde Ellen Trane Nørby.

»Men jeg håber, at det flertal overvejer, hvad det betyder for det aftalesystem, vi har, hvis man ikke længere kan stole på de aftaler, som den til enhver tid siddende regering indgår med regionerne og kommunerne,« fortsatte hun.

»Det vil underminere hele den aftalemodel, vi har.«