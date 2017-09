Der skal et alternativ til, før end produktivitetskravet til sygehusene kan afstaffes, præciserer DF. Tidligere på ugen var de klar til at fjerne det fra nytår. Regeringen vil først fjerne kravet i 2019.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Tidligere på ugen var DF sammen med oppositionen klar til at afskaffe produktivitetskravet allerede fra nytår. Men nu præciserer partiets finansordfører René Christensen over for Altinget, at produktivitetskravet skal erstattes med et alternativ, før en skrotning kan finde sted. »Hvis det er muligt at afskaffe, så vil vi gøre alt, hvad der er muligt. Men det […]