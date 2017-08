Den danske sommer er og bliver lunefuld. Man forventer altid høj sol, men får oftest regn. Det gamle ordsprog om, at der ikke findes dårligt vejr, kun forkert påklædning, er efter min mening noget sludder. Selv det bedste regntøj kan ikke dække over dårligt vejr.

Efter den sommer, vi har haft, kan efteråret kun blive bedre. Om ikke andet er der både spændende og truende skyer i horisonten.

Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti kom med den åbenhjertige indrømmelse, at følelser og ikke fakta er afgørende for hans politiske beslutninger. Jeg tvivler meget på, at det kun gælder for Peter Skaarup. Dansk Folkeparti brugte sommeren til at komme med deres sædvanlige forslag om at nedlægge regionerne. Forskellen fra tidligere er, at nu kom der også et forslag til, hvordan erstatningen skal være. En statslig model. Det føles måske godt, men som jeg ser det, taler fakta imod. Jeg havde fornøjelsen af at sidde i Kjeld Møller Pedersen-udvalget, der i 2002-2003 bl.a. kiggede på en statslig model efter norsk forbillede.

Dengang syntes vi ikke, at det var en attraktiv model. Jeg har ikke set det mindste siden, som har ændret den opfattelse. Man kan også kigge på NHS i Storbritannien. Ikke mange vil kalde det en succes. Jeg mener, at en politisk styret model som regionerne er den bedst gennemprøvede model, dokumenteret effektiv. Ikke at alt er perfekt. Bestemt ikke, men det er det altså heller ikke andre steder i verden. Det bliver spændende at se, hvad der sker.

De praktiserende læger mangler stadig en overenskomst. Jeg kom for lang tiden siden for skade — under en middag med en dygtig praktiserende læge — at forudsige, at Finansministeriet ville ‘slagte’ PLO denne gang. Det er ikke sket endnu, men jeg frygter stadig det værste. De praktiserende læger er stadig — og skal vedblive med at være — en hjørnesten i det danske sundhedsvæsen. Samtidig er der forlydender om radikale ændringer af behandlingen af patienter med kronisk sygdom. Forlydender, der lyder ualmindeligt fornuftige. Men man kan altså ikke lave reformer, hvis man er i krig med dem, der skal udføre arbejdet. Se blot på folkeskolereformen.

To pct. årlig effektivisering — alle vil have kravet afskaffet. Altså undtagen Finansministeriet. Undskyld, der skulle have stået et flertal i Folketinget inklusive Socialdemokratiet. Altså det muligt kommende regeringsparti. Det handler om ca. 1,5 mia. gode danske kroner ekstra om året. Jeg har endnu til gode at høre, hvor pengene skal komme fra. To pct.-kravet ligner mere og mere en grønthøsterbesparelse, da de medicinske fremskridt — og lukning af hospitaler, der tidligere gjorde effektiviseringerne mulige — er ved at være opbrugt. Der er ikke mange hospitaler tilbage at lukke. Hvis liggetiden bliver meget kortere, når patienterne ikke at komme ind.

Det handler om, at sundhedsvæsenet mangler penge. At sige, at penge ikke altid er svaret, er som at sige, at dårligt vejr ikke eksisterer.