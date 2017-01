Det store bluffnummer

Fysioterapeuter fra SDU har fordrejet og forherliget effekten af træning ved slidforandringer i knæet og nedgjort de kirurgiske behandlinger på trods af, at fysioterapi ikke er bedre, tværtimod.

»Siden årtusindeskiftet har vi fra utallige videnskabelige studier vidst, at træning er noget af det mest effektive ved knæartrose. Det er bare, som om sundhedsvæsenet ikke tager ny viden til sig,« siger Ewa Roos, professor i fysioterapi ved Syddansk Universitet (SDU), til Politiken. Hun har med stor vedholdenhed overbevist fagpersoner, politikere og befolkningen om, at fysioterapi er den bedste behandling af slidgigt i knæet.

Hun har sammen med fysioterapeut Søren Skou (også SDU) opfundet et behandlingskoncept (GLA:D = Godt Liv med Artrose i Danmark), som er blevet udbredt blandt fysioterapeuter og i kommunerne. Søren Skou understreger i Ugeskrift for Læger (nr. 25/2016), at der er »massiv evidens for effekten af træning« (ved knæartrose, min tilføjelse).

Udgifterne til fysioterapi for knæartrose er mangedoblet, siden Ewa Roos startede sin kampagne for 10 år siden.

Sandheden er dog, at fysioterapi kun har en beskeden og kortvarig effekt på symptomerne ved slidgigt. Effekten umiddelbart efter tre måneders træning er typisk 10 point bedring i smerter på en skala med 100 point, og det er grænsen for en klinisk betydende effekt. Effekten falder allerede efter et par måneder til under dette niveau.

Kun få studier beskriver effekten efter 12 måneder og finder ikke nogen betydende klinisk effekt. Om man kan gentage effekten ved en fornyet behandling, vides ikke.

Ewa Roos og Søren Skou har sammen med ortopædkirurger og fysioterapeuter i Aalborg udført et randomiseret studie med patienter, der var kandidater til et nyt knæ. Man randomiserede den gruppe, der havde færrest slidgigtssymptomer til enten (A) knæalloplastik umiddelbart eller (B) fysioterapi plus eventuelt vægttab plus eventuelt senere knæalloplastik.

I gruppe B fik 26 pct. en knæalloplastik inden for 12 måneder. Ved intention-to-treat-analyse fandt man, at forbedringen var mere end dobbelt så stor ved knæalloplastik som i gruppe B. Søren Skou siger i Politiken om sit studie: »… rigtig mange ville opleve en rigtig god effekt, hvis de i stedet (for operation, min tilføjelse) træner, gennemgår patientuddannelse og andre ikkekirurgiske behandlinger.«

Det er ikke det, studiet viser, for gruppe B havde et væsentlig ringere resultat (en forbedring på 16 point), der er sammensat af effekten af knæalloplastik hos 26 pct. af patienterne plus fysioterapi plus vægttab plus placebo (idet der ikke var nogen kontrolgruppe). Fysioterapiens andel af effekten er derfor betydningsløs, ligesom i studierne af træning ved artrose.

Fysioterapeuterne fra SDU har fordrejet og forherliget effekten af træning ved slidforandringer i knæet og nedgjort de kirurgiske behandlinger på trods af, at fysioterapi ikke er bedre, tværtimod. Ewa Roos mfl. har sågar foreslået, at kikkertoperation i knæet stoppes med et lovindgreb og erstattes af træning.

Der er store faginteresser i kampagnen. Det er en promovering af fysioterapifaget, og antallet af fysioterapeuter er steget stærkt i den offentlige og private sektor. Det er åbenlys reklame for eget produkt (GLA:D), og det er overraskende, at dette sluges råt i fagkredse, blandt politikere og i befolkningen.

Inden for sundhedsområdet er der med god grund sædvanligvis skepsis over for oplysninger om effekten af behandlinger, når de stammer fra den, der står for produktet. Især, når resultatet kun er vurderet i serier af patienter og uden kontrolgruppe, som det er tilfældet med GLA:D.

Effekten af fysioterapi ved artrose adskiller sig ikke fra den dokumenterede effekt af mange andre behandlinger, bl.a. akupunktur, yoga, Tai Chi, intraartikulær hya­luronsyre, moxibustion (afbrænding af en svampeagtig urt på huden), radiofrekvensbehandling, bassintræning og spa. I alle tilfælde er der tale om en lille effekt på symptomerne.

Træning som behandling af artrose er rullet ind over behandlingssystemet på trods af god evidens for en ringe og ikke varig effekt.

Jeg føler mig som barnet i ‘Kejserens nye klæder’. Selvom der er gode grunde til at råbe ‘bluff’, er det en ubehagelig udmelding, som jeg helst havde undgået. Forherligelsen af fysioterapi er dog så grotesk, at det er ubærligt. n

