Når man går ud fra Københavns Hovedbanegård mod Vesterbro passerer man nærpolitistationen ud mod Reventlowsgade. Ude på gaden — lige under stationens vinduer — er der mod venstre en stribe fortov på 50 meter, der ender ved et grønt plankeværk.

Det fortovsstykke hedder blandt gadens stemmer Det lille Apotek, for her foregår der en diskret, men livlig handel med receptpligtig medicin.

Diskret, fordi man nødig skulle forstyrre politiet i vigtigere gøremål — der er grænser, som skal bevogtes, og det kan være vigtigere end illegal handel med receptmedicin.

Handelen er specielt livlig sidst på måneden, hvor kontanthjælpen og pensionen skal suppleres med mere lyssky indtægter. Torsdag og fredag skulle være specielt gode — mange får udleveret medicin her.

Alt dette er ikke breaking news, men nu kommer der nok snart nye varer på Det lille Apoteks imaginære hylder. Lige nu er kernevarerne forskellige kopieringspligtige medikamenter.

Metadon er en sikker sællert. Det hænder, at den ordinerede dosis overstiger det egentlige behov, og så er der afsætningsmuligheder her. Ellers er det benzodiazepiner, morfin og Ketogan, der afsættes. Tramadol, der endnu ikke er kopieringspligtigt, kan også afsættes. Alt sammen medicin udskrevet af velmenende kolleger for at hjælpe folk i nød — helbredsmæssig altså, ikke økonomisk.

Nu har Folketinget så — i al velmenthed — besluttet at slippe lægeordineret cannabis løs på markedet i en ganske liberal forordning.

Lægeforeningen har protesteret mod, at et enkelt præparat slet ikke skulle gennem de samme sikkerhedsprocedurer som andre lægemidler. Lægemiddelindustrien har undret sig over, at de skal bruge millioner for at få godkendt nye midler — men cannabis er altså en undtagelse. Da det nu ikke kunne være anderledes, har Lægeforeningen sammen med Danske Patienter og Kræftens Bekæmpelse foreslået, at man i det mindste regulerede markedet, så kun udvalgte speciallæger kunne ordinere cannabis — i stil med andre lægemidler. Det ville så også give en mulighed for at følge forbruget nøje og samle erfaringer systematisk sammen. Men det var spildt ulejlighed over for politikerne.

Når man erindrer Lægemiddelstyrelsens første udmeldinger, før loven kom igennem, tror jeg, at de var enige i at være restriktive — men nu har de makket ret. De er jo under politisk kontrol og har som styrelse sendt en vejledning ud, som åbner for, at alle læger kan gribe til receptblokken.

Vi må så lade politiet evaluere det — hvis de kan slippe for grænsekontrollen.

Kan være, at Det lille Apotek helt udkonkurrerer Pusher Street.