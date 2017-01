Det kan lade sig gøre at skabe bedre patientbehandling for færre penge

Fronterne er trukket hårdt op. På den ene side står personalet, der holder vores liv mellem hænderne, når vi ender på sygehuset. På den anden side djøf’erne, der forvalter de penge, vi betaler i skat.

På den ene side de varme hænder, der desperat skriger på flere ressourcer, og på den anden side de kølige hoveder, der forsøger at fordele pengene så retfærdigt som muligt. Slaget bølger frem og tilbage for hvert budgetår og er senest blevet aktualiseret, da chefen for Rigets fødeafdeling valgte at gå i afmagt.

Men sandheden er, at der kun er en part, der taber i slaget mellem de varme hænder og de kolde hoveder. Det er os alle sammen. Vi får hverken den optimale behandling, når klinikerne holder vores liv mellem deres hænder, eller den bedste anvendelse af vores skattepenge, når djøf’erne skærer alle over én kam og beder om to pct. i besparelse hvert år.

Det ligner en gordisk knude, men der er heldigvis lys for enden af tunnelen. Og det er det lys, vi har brug for at trække ind i debatten. Der er nemlig sygehuse, som er lykkedes med at skabe bedre behandling af flere patienter og samtidig bruge færre penge. Det handler ikke om at personalet skal løbe hurtigere. Det handler om at løbe mindre.

Det, der overses i debatten om det fortravlede personale på landets sygehuse, er, hvor lidt tid de egentlig har med patienten hver dag. Talrige undersøgelser har vist, at en sygeplejerske på et sengeafsnit kun bruger cirka en fjerdedel af sin tid hos patienten. Det, som kikser i en DJØF-logik, er, at de rent faktisk laver noget de resterende tre fjerdedele af deres vagt og derfor ikke bare med et snuptag kan lave to pct. mere hvert år. Det, som kikser i klinikernes krav om flere ressourcer, er, at det ikke virker som den mest rentable løsning at ansætte endnu en sygeplejerske, som også kun kan bruge en fjerdedel af tiden sammen med patienterne.

Det rigtige spørgsmål, som djøf’ere og klinikere sammen burde adressere, er derfor: Hvad afholder sygeplejersken fra at bruge mere tid sammen med patienterne? Svaret falder i to hovedkategorier. Den ene tidsrøver er dokumentation. Sygeplejersker bruger op imod 45 min. dagligt på at læse, hvad deres kollegaer på de forrige skift har skrevet om patienterne, og dernæst 45 min. på at skrive til de næste kollegaer, hvad der er sket med patienterne i løbet af deres skift. Den anden hovedkategori handler om at løbe efter ting, som mangler. Det kan være linned, tøj og udstyr. Ting, som hurtigt tager mere end en time af en dagvagt. Så inden vi ansætter endnu en sygeplejerske ind i et system, hvor man kun får tid til at se sine patienter en time på et helt dagskifte, bør vi overveje, om det kan skrues anderledes sammen. Inden vi igen skærer to pct. af budgettet, bør vi overveje, hvordan arbejdet faktisk skal organiseres, så det bliver muligt at få mere tid sammen med patienterne. Det skylder vi klinikerne, der ønsker mere tid til pleje. Det skylder vi patienterne, som ofte er indlagt unødvendigt længe, mens de venter på den behandling, de har brug for. Og det skylder vi os alle sammen, fordi det er en langt bedre løsning på, hvordan vi kan holde væksten i det offentlige nede og samtidig få bedre behandling.

Det glæder mig at se, at sygehusene uden for hovedstaden — i Region Sjælland og Region Syddanmark — allerede er langt fremme på denne agenda. Det er der, vores debat bør starte.