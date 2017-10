Følelserne kom i kog i visse medier og kredse, da Medicinrådet skulle foretage sin første egentlige prioritering, nemlig i sagen om lægemidlet Spinraza til børn med den sjældne muskelsvindsygdom spinal muskelatrofi. Sagen har alle de rette ingredienser til forargelse og tilsidesættelse af sund fornuft – stærkt syge børn og et lægemiddel i millionklassen. Man må da være kold og hård, hvis man siger nej?

Det gjorde Medicinrådet ikke desto mindre, og beslutningen var rigtig. Rådet sagde nemlig nej til Spinraza som standardbehandling, ikke til behandling under protekollerede vilkår, som er det eneste rigtige i bestræbelserne på at samle de nødvendige data til at vurdere stoffet. Det er bare om at komme i gang. Nic.