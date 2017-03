Demensramte må vente op til et år på diagnose

Lange ventetider er virkeligheden på flere demensafdelinger, viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Værst er det på Nordsjællands Hospital i Hillerød, hvor opdaterede tal fra i mandags viser, at man lige nu må vente 50 uger.

Hillerød Hospital har tidligere oplevet ventetider på mellem 12 og 30 uger og skriver i en mail til TV 2 Lorry, at de oplever en forøget ventetid, fordi der henvises flere patienter til det samme antal læger.

En stigning i antallet af patienter skyldes både en stigning i forekomsten af demens, men også øget opmærksomhed via TV-dokumentar-udsendelser som ’en stille forsvinden’, ’Indefra’ og ’Da Aage forsvandt’ og ’Rita og Aages sidste dans’.

»Vi har brug for, at der ansættes flere folk. Antallet af mennesker, der bliver henvist, stiger langt mere, end vi kan følge med,« siger professor og leder af Nationalt Videnscenter for Demens, Gunhild Waldemar, til TV 2 Lorry.