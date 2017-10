Ældre- og Sundhedsministeriet samt Sundhedsdatastyrelsen er blandt de syv statslige myndigheder, som Datatilsynet efter stikprøver revser for at bryde persondataloven.

Datatilsynet kritiserer to sundhedsmyndigheder for at bryde persondataloven

Meget kritisabelt. Sådan lyder Datatilsynets dom over, at syv ud af de i alt otte statslige myndigheder, som Datatilsynet havde udvalgt til tilsyn sidste år, ikke levede op til persondataloven. Det skriver tilsynet på sin hjemmeside. Blandt de syv myndigheder er Ældre- og Sundhedsministeriet og Sundhedsdatastyrelsen. Kritikken falder efter, at de to myndigheder efter anmodning fra Datatilsynet […]