Data-koks kan ramme diabetesbehandlingen

Flere års manglende indberetning af data fra almen praksis og fejl i overleveringen af data fra Sundhedsplatformen slører kvaliteten af diabetesbehandling landet over. Det er dybt utilfredsstillende, lyder kritikken fra fagpersoner og Diabetesforeningen. Danske Regioner ser på situationen med stor alvor, men mener at have løst sin del af opgaven.