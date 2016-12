Data er blevet en medspiller

I ti år har Dagens Medicin kåret Danmarks Bedste Hospitaler. I de ti år er dataregistrering gået fra at være klinikernes yndlingshadeobjekt til at blive accepteret som et nødvendigt redskab til at fastholde eller forbedre kvaliteten inden for det enkelte fagområde — og skabe Danmarks bedste hospitaler.

Aarhus Universitetshospital kåres igen i år til Danmarks bedste, store hospital, Vejle Sygehus til bedste mellemstore hospital og Regionshospitalet Silkeborg til bedste mindre hospital.

Sygehusene vinder ikke alene på at præstere en gennemgående høj klinisk kvalitet. De har også det til fælles, at deres gode resultater udspringer af en udtalt forståelse for, at høj faglig kvalitet ikke udspringer af solopræstationer. Det er oftest resultatet af et langvarigt og tværfagligt teamarbejde, en afdelingsledelse, som bakker op om arbejdet, kort afstand mellem afdelingerne og stærke, faglige sygehusledelser, som er fokuseret på kvalitetsarbejde. Når dette kombineres med evne og vilje til at bruge data fra de kliniske kvalitetsdatabaser aktivt til sikring og forbedring af behandlingskvalitet, er der lagt et solidt fundament for yderligere forbedringer af kvaliteten.

Holdningen til dataregistrering af undersøgelser, behandlinger og ydelser i det danske sundhedsvæsen har i det hele taget i det seneste årti bevæget sig fra udbredt skepsis blandt de indberettende klinikere til en stigende forståelse for værdien af arbejdet. Dataregistrering er ikke længere klinikernes yndlingshadeobjekt, men accepteres i stadig større grad som et redskab til at fastholde eller forbedre kvaliteten inden for det enkelte fagområde eller på den enkelte sygehusafdeling. Det mener den afgående formand for Databasernes Fællessekretariat, cheflæge Paul Bartels.

»Hvis du spørger de faglige organisationer om holdningen til at bruge tid på dataregistrering, vil svaret ofte munde ud i et spørgsmål, om vi skal prioritere kolde eller varme hænder. Men spørger du mere specifikt fagfolkene inden for de enkelte specialer, så er det et dogme, at de ikke vil registrere. Inden for f.eks. kræftområdet er man meget villige til at registrere data, og der er i det hele taget større interesse for at bruge data til forskning og til at opnå konkrete forbedringer. Så overordnet er de sundhedsprofessionelles forståelse for registrering og viden om brug af data blevet meget bedre i de seneste ti år,« siger Paul Bartels.

Store hospitaler: Derfor vinder Aarhus Universitetshospital Behandlingskvalitet (80 pct.)

Landets bedste kliniske indsats inden for behandling af ovariecancer, cervixcancer, akut leukæmi, fremskredent myelodysplastisk syndrom, PCI, lever- og galdevejskræft, pancreascancer, onkologiske behandling af testikelkræft, kirurgisk behandling af kræft i hjernen, kræft i hjernen, klap-operation med samtidig bypass, kirurgisk behandling af lungekræft, urologisk behandling af blærekræft, urologisk behandling af testikelkræft Scorer på behandlingskvaliteten 93,3 indekspoint ud af 100 mulige. Nummer to er Odense Universitetshospital med 91,9 point. Patienttilfredshed (10 pct.)

Delt 3. plads i vurderingen af patienttilfredshed Omdømme (10 pct.)

Landets bedste omdømme blandt sundhedsprofessionelle

Mellemstore hospitaler: Derfor vinder Vejle Sygehus Behandlingskvalitet (80 pct.)

Landets bedste kliniske indsats inden for intensiv behandling, behandling af diabetes hos voksne, navle- og arbrok, rekonstruktion af korsbånd, patologisk analyse af prøver til screening for livmoderhalskræft, patologisk analyse af testikelkræft Scorer på behandlingskvaliteten 94,4 in-dekspoint ud af 100 mulige. Nummer to er Hospitalsenheden Vest med 92,1 point. Patienttilfredshed (10 pct.)

Delt 3. plads i vurderingen af patienttilfredshed Omdømme (10 pct.)

Landets 4. bedste omdømme blandt sundhedsprofessionelle

Små hospitaler: Derfor vinder Regionshospitalet Silkeborg Behandlingskvalitet (80 pct.)

Landets bedste kliniske indsats inden for behandling af hjertesvigt, palliation, rygsøjlegigt Scorer på behandlingskvaliteten 95,1 indekspoint ud af 100 mulige. Nummer to er Glostrup Sygehus med 92,3 point. Patienttilfredshed (10 pct.)

Delt 5. plads i vurderingen af patienttilfredshed Omdømme (10 pct.)

Landets 8. bedste omdømme blandt sundhedsprofessionelle

Udfordringen er og har været, at selvom målinger er iværksat med udgangspunkt i klinikernes egne ønsker om at sikre patienterne høj kvalitet i behandlingen, har koblingen til det kliniske arbejde og de forbedringer, som registreringen kan give, ikke altid været synlig. Hvis tiden til registreringsarbejdet tages fra patienttiden, skal de indberettende klinikere også kunne se en gevinst ved indsatsen.

»Registreringsarbejdet skal være relevant og meningsfuldt for den pågældende afdeling eller sygehus. Du skal kunne se en gevinst, et formål — ellers forsvinder motivationen. For at sikre opslutning til arbejdet med databaserne skal vi omvendt sørge for, at resultaterne ikke ‘bare’ præsenteres i en årsrapport, men præsenteres relativt hurtigt, i en lettilgængelig og overskuelig form, og på en måde, som er relevant for brugerne,« siger Paul Bartels.

Brugt dårlige data i læringsproces

Dagens Medicins kåring af Danmarks Bedste Hospitaler baserer sig for 80 pct. vedkommende på de data, som læger, sygeplejersker, sekretærer, terapeuter og andre faggrupper møjsommeligt har indtastet i de kliniske kvalitetsdatabaser.

En række af de kliniske afdelinger, hvor der inden for de senere år er opnået markante forbedringer af behandlingskvaliteten, er ofte afdelinger, som har brugt tidligere års dårligere resultater i en læringsproces. Det gælder f.eks. indsatsen over for akutte patienter med blødende mavesår. På dette område har 30-dages dødeligheden de senere år været faldende, men er til gengæld præget af store lokale forskelle i dødeligheden. På afdelingsniveau svinger 30-dages dødeligheden mellem fire og 21 pct., og også inden for de enkelte regioner kan der være store forskelle i dødeligheden.

Kirurgisk afdeling på Sjællands Universitetshospital (Roskilde-Køge) havde for ca. ti år siden en 30-dages dødelighed på ca. 20 pct., men har siden arbejdet målrettet på at nedbringe dødeligheden, som i den seneste årsrapport fra Akut Kirurgi Databasen var på 5 pct. Ledende overlæge Henrik Møller fortæller, at vedvarende fokus på kvalitetsforbedringer på området har haft en gunstig effekt på overlevelsen.

»Konkret har vi indført tre tiltag i forhold til denne patientgruppe. Når vi modtager patienterne fra modtageafdelingen, samles de på én stue med særlig tæt monitorering og ekstra fokus fra plejepersonale, som bl.a. følger patienternes blodtryk tæt. Mellem kl. 8 og 18 har vi dedikerede speciallæger på vagt, der udelukkende arbejder med endoskopisk behandling på afdelingen. Det gælder om hurtigt at kunne skopere patienten og få stoppet blødningen. For det tredje reagerer vi hurtigt, hvis symptomerne tyder på, at patienten ikke er behandlet fuldt ud første gang. Hvis patienten får fornyet blødning, er der en risiko for, at patientens prognose forværres,« siger Henrik Møller.

Ønsket om at nedbringe dødeligheden blandt patienter med blødende mavesår har ikke været uden omkostninger for afdelingen.

»Det er et område, vi har kastet ekstra lægelige ressourcer ind i. Fortsat at holde dødeligheden lavt kræver også, at vi til stadighed afsætter ressourcer til opgaven,« siger Henrik Møller. Nationalt har der i en længere årrække været megen fokus på forbedringer af operationsforløb i forbindelse med planlagt kirurgi, som har været til gavn for patienterne. Henrik Møller påpeger, at langt de fleste operationer er akutte, og her er der gennem en årrække kun sket små forbedringer af overlevelsen.

»Patienter med tarmslyng eller hul på tarmen har fortsat en dårlig prognose, 30-dages dødeligheden er på 20-30 pct., og vi må erkende, at vi endnu ikke har fat om problemets rod. Fra et nyligt forskningsprojekt på Hvidovre Hospital ved vi, at det er muligt at reducere dødeligheden i denne patientgruppe markant ved at justere på nogle få centrale parametre — konkret faldt dødeligheden i dette forskningsprojekt fra 21 til 14 pct. Derfor begynder vi om kort tid et forskningsprojekt i afdelingen. Projektet er koordineret af vores professor Ismail Gögenur. Vi ønsker at se på betydningen af at justere på en række parametre, bl.a. betydningen af tid på opvågning, optimering af smertestillende behandling, så patienten kan mobiliseres hurtigt, ernæring før og efter indgrebet, etc.,« siger Henrik Møller.

Han forventer, at den kommende revision af databaserne, som ventes at give klinikerne adgang til tidstro data, vil give langt bedre muligheder for hurtigt at kunne leve op til kvalitetsindikatorerne.

Anvender data aktivt

Kirurgerne i Roskilde-Køge handlede, da de så den høje dødelighed blandt patienter med blødende mavesår.

På Sydjysk Skleroseklinik har overgangen til en ny kvalitetsdatabase i sig selv gjort en stor forskel i forhold til kvalitetssikring, fortæller overlæge og klinikleder Matthias Kant (læs i øvrigt interview med Matthias Kant s. 16). I den tidligere database indtastede de ansatte data uden at bruge dem i det daglige arbejde. Den nye database er mere interaktiv og kan bruges som et kvalitetsredskab i dagligdagen, bl.a. fordi den giver personalet et grafisk overblik over de forskellige patientforløb.

Silkeborg Sygehus har de seneste tre år leveret de bedste resultater i Dansk Hjertesvigtdatabase i forhold til bl.a. overlevelse og behov for genindlæggelse blandt patienter med hjertesvigt. Årsagen til de gode resultater skal her ikke findes i aktiv anvendelse af data i det daglige kliniske arbejde, men snarere i en række organisatoriske ændringer over de senere år.

Overlæge, dr.med. Aage Nørgaard, der har ansvaret for klinik for hjertesvigt på Silkeborg Sygehus, peger på tre forhold, som han mener har haft betydning for de gode resultater — og som med held formodentlig vil kunne tages i brug andre steder i landet: sammenhængende behandlingsforløb, patientansvarlig læge og at give patienterne adgang til fleksibel indlæggelse.

»Arbejdet med hjertesvigtpatienter er et sammenhængende behandlingsforløb, som involverer sekretærer, sygeplejersker og læger. Patienterne mærker, at der er sammenhæng, og det giver dem tryghed. Det bidrager også til patienternes tryghed — og måske også til lavere dødelighed og genindlæggelse — at hjertesvigtpatienter de seneste snart to år har haft tilbud om en fleksibel indlæggelse. Det betyder, at patienter, der har mistanke om en forværring af sygdommen, ikke behøver at gå via egen læge eller vagtlægen, men døgnet rundt kan ringe til en sygeplejerske på klinikken, som kan vejlede dem. Fleksibel indlæggelse har ikke øget antallet af indlæggelser, faktisk tværtimod. Og vi har en klar formodning om, at den tættere kontakt, inden sygdommen accelererer, er med til at forebygge svær forværring, og derfor også indirekte kan bidrage til, at vi i vores data kan vise en lavere dødelighed og et mindre behov for genindlæggelse blandt vores hjertesvigtpatienter. Via muligheden for fleksibel indlæggelse undgår vi, at de bliver svingdørspatienter, men derimod aktive medspillere i deres egen sygdom,« siger Aage Nørgaard.

Kardiologerne i Silkeborg følger ligesom deres kolleger i resten af landet internationale og nationale guidelines og standarder for udredning og behandling af patienter med hjertesvigt. Når behandlingskvaliteten er i top, hænger det måske også sammen med hjertesvigtklinikkens størrelse, vurderer Aage Nørgaard.

»Vi har reelt indført den patientansvarlige læge i vores hjertesvigtklinik. Det kan vi gøre, fordi vi ikke er landets største klinik, men har få gennemgående, faglige personer. Størrelsen betyder, at vi kan tilstræbe en høj grad af læge- og sygeplejefaglig kontinuitet. Det er også en prioriteringssag for os. Vi prioriterer kontinuitet, og det bidrager også til målopfyldelsen på indikatorerne i Dansk Hjertesvigtdatabase,« siger Aage Nørgaard.

Fokus på apopleksidata

Behandlingen af patienter med apopleksi har i det seneste årti gennemgået betydelige forbedringer, og mortaliteten blandt apopleksipatienter har været faldende gennem en længere årrække. Spørgsmålet er, om de forbedrede resultater kan tilskrives organisatoriske ændringer, gode og forbedrede patientforløb, bedre diagnostik, medicinering og rehabilitering, øget og aktiv brug af kvalitetsdata, generelt bedre helbred i gruppen af apopleksipatienter — eller måske snarere en kombination af disse og andre faktorer. Jesper Gyllenborg, formand for Dansk Apopleksiregister og ledende overlæge på neurologisk afdeling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde, mener, at der på afdelingerne er et stigende fokus på brug af kvalitetsdatabaser i forhold til bl.a. funktionsevne og overlevelse.

»Registrering fylder meget i hverdagen. Derfor er det selvfølgelig også vigtigt, at vi bruger data aktivt til kvalitetssikring- og forbedring,« siger Jesper Gyllenborg.

I den sammenhæng er det centralt, at indikatorerne i Dansk Apopleksiregister er relevante og realistiske at leve op til.

»Som sundhedsprofessionel er det desillusionerende at blive stillet til ansvar for et problem, du ikke har mulighed for at løse, eller for at opnå forbedringer, du ikke har mulighed for at gennemføre. Det er derfor, at det er så afgørende, at indikatorerne både fastsættes og løbende justeres af fagfolk inden for området,« siger Jesper Gyllenborg. Afdelingerne måles på deres evne til at leve op til måltallene for en lang række enkelte kvalitetsindikatorer, men i sidste ende er det summen af målopfyldelser, som giver sig udslag i behandlingsresultatet. F.eks. kan det isoleret set være svært at måle, at hurtig adgang til scanning påvirker prognosen, men det er ikke desto mindre et centralt element i den diagnostiske udredning af apopleksipatienterne.

Jesper Gyllenborg peger på, at især organisatoriske ændringer og indførelsen af nye behandlinger inden for det seneste årti har bidraget til at rykke markant på apopleksipatienternes overlevelse, funktionsniveau og dermed også livskvalitet.

»Nationalt er apopleksibehandlingen blevet centraliseret med færre udredende enheder. Det har betydning for patientflowet. Den enkelte læge ser flere patienter med apopleksi, og de enkelte led i procedurerne huskes bedre. Samtidig har indførelsen af trombolysebehandling og trombektomi sat fokus på revaskulariserende behandling, og tilsammen har det givet et løft til behandlingen af patienter med apopleksi. Indførelsen af trombolyse, og det deraf følgende behov for hurtig respons, har også øget fokus på indsatsen på det præhospitale område. Konsekvensen er, at vi hører om og kan vurdere stort set alle med mistænkt apopleksi. Det er i sig selv et løft, fordi vi får patienterne hurtigere ind til vurdering,« siger Jesper Gyllenborg.