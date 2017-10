Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Alle partier i Folketinget står bag en ny aftale, der skal gøre det muligt at donere nyrer anonymt. Partierne bag aftalen håber, at anonymiteten vil sikre flere donorer til de mange nyrepatienter, der i øjeblikket venter på at få en ny nyre. Den nye mulighed kommer til at betyde, at donorer ikke længere behøver at […]