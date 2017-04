Danske Regioner sætter ny kurs for det samlede sundhedsvæsen

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Hospitaler, kommuner og praktiserende læger skal sammen skabe et sundhedsvæsen, der tilpasser sig borgernes og samfundets behov. Det er ambitionen for det udspil, som Bent Hansen (S), formand for Danske Regioner, i dag præsenterer på regionernes generalforsamling, skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse. Udspillet er et oplæg til sundhedsvæsenets parter, som i fællesskab skal arbejde videre med at […]