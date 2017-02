Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Et hold forskere fra Syddansk Universitet (SDU) og Odense Universitetshospital (OUH) har haft succes med at afprøve en ny behandling af uhelbredelige form for hjernekræft glioblastom. Det skriver Syddansk Universitet. I et forsøg har rotter fået opereret en lille pumpe ind under huden og derfra sendes et radioaktivt lægemiddel ind i hjernen for at slå […]