Den israelske biotekvirksomhed RedHill Biopharma har forlænget sit samarbejde med forskere ved Aarhus Universitet med henblik på at udvikle et potentielt lovende lægemiddel til behandling af kræft.

Danske forskere samarbejder med israelsk biotekfirma om at udvikle kræftmedicin

Det skriver Aarhus Universitet.

RedHill Biopharma har udviklet det eksperimentelle lægemiddel Mesupron (upamostat), som er en oralt administreret proteasehæmmer med flere potentielle virkningsmekanismer for hæmning af tumorinvasion og metastase. Mesupron har gennemgået flere fase I og fase II kliniske studier, herunder et fase II proof-of-concept studie i lokalt avanceret ikke operabel kræft i bugspytkirtlen i kombination med kemoterapeutiske midler.

Lægemidlet er baseret på et molekyle, der hæmmer serinproteaser – et område de danske forskere er eksperter i. Aarhus-forskerne har i løbet af 2016 identificeret en lille undergruppe af proteaser, som repræsenterer sandsynlige mål for Mesupron.

Det fortsatte forskningssamarbejde i 2017 vil fokusere på at færdiggøre identifikationen af de mest sandsynlige molekylære mål for Mesupron, og dernæst udvikle antistofbaserede strategier til påvisning af disse mål i patientprøver.