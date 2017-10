Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Antibiotikaet clarithromycin kan fremprovokere årekalkning, hjertekarsygdomme og pludselig død ved at oxidere cellernes RNA. Det konkluderer et forskerhold ved Laboratorium for Klinisk Farmakologi ved Rigshospitalet efter at have gennemført to randomiserede kontrollerede studier, hvori de gennem én uge behandlede patienter med enten clarithromycin, trimethoprim, phenoxymethylpenicillin eller placebo. I hvor høj grad clarithromycin og de øvrige […]