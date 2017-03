Nyt studie viser, at målerettet serotonin-behandling kan mindske epileptisk aktivitet.

Danske forskere finder ny mulighed for at behandle epilepsi

Forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet gjort en opdagelse, der måske kan bruges til at behandle patienter med temporallapsepilepsi. Det skriver Københavns Universitet. En tredjedel af alle, der lever temporallapsepilepsi, har ikke gavn af de eksisterende behandlingsformer, men forskerne på Københavns Universitet har med et studie vist, at behandling med serotonin muligvis kan […]