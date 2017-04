Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

To danske læger og forskere – Lars W. Andersen og Bo Løfgren – er valgt ind i International Liaison Committee on Resuscitations (ILCOR) Task Forces for Advanced Life Support og Basic Life Support. International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) er verdens førende organisation indenfor genoplivning og har siden etablering af selskabet været toneangivende indenfor hjertestopbehandling […]