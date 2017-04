Danske diabeteslæger overser effektivt behandlingsalternativ

En ny metaanalyse konkluderer, at galdesyresekvestranter sænker både kolesterolniveau og langtidsblodsukker hos diabetespatienter. Til trods for behandlingens signifikante effekt er det de færreste danske diabeteslæger, der kender til og bruger den i praksis.

I en ny metaanalyse, publiceret i tidsskriftet Journal of Diabetes and Its Complications, konkluderer en gruppe forskere fra Center for Diabetesforskning på Gentofte Hospital, at patienter med type 2-diabetes, der behandles med de såkaldte galdesyresekvestranter, får sænket kolesterolniveauet og langtidsblodsukkeret signifikant sammenlignet med patienter i behandling med placebo. Det har længe været kendt, at galdesyresekvestranter […]