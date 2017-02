Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin afviser advarsel fra de amerikanske sundhedsmyndigheder.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Amerikanske og europæiske retningslinjer for bedøvelse af gravide og børn er i fuldstændig modstrid med hinanden. Nu føler de danske anæstesiologerne i Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) sig nødsaget til på selskabets hjemmeside at gå i rette med de amerikanske sundhedsmyndigheder. I december sidste år udsendte de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, en advarsel mod […]