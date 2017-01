Dansk tilsynskoks: Nordiske lande blev ikke advaret om 62 sager

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby er vred over, at Styrelsen for Patientsikkerhed har forsømt at informere de nordiske lande om 62 tilsynssager.

Siden august 2015 har Styrelsen for Patientsikkerhed truffet afgørelse i 62 tilsynssager uden at advare tilsynsmyndighederne i andre lande om afgørelserne.

Først efter en henvendelse fra Helsetilsynet i Norge i november 2016 opdagede den danske styrelse fejlen, der betyder, at de nordiske lande i næsten halvandet år ikke er blevet advaret om de i alt 17 autorisationsfratagelser, 18 faglige påbud, 26 skærpede tilsyn og én virksomhedsindskrænkning.

I et brev, som det svenske tilsyn Inspektionen for Vård og Omsorg (IVO) modtog kort før jul – og som Dagens Medicin har fået aktindsigt i – beklager den danske styrelse sin fejl og vedhæftede en liste over de sager, som styrelsen ikke har fået informeret om.

»Styrelsen for Patientsikkerhed beklager dybt, at de pågældende oplysninger aldrig er blevet sendt til Inspektionen for Vård og Omsorg,« skriver den danske styrelse i brevet til de svenske sundhedsmyndigheder, som er dateret 19. december 2016.

Lars Søndergård fik job i Sverige

På listen står den kontroversielle psykiater Lars Søndergård, der fik en autorisationsindskrænkning i februar sidste år. Den danske styrelse vurderede, at Lars Søndergård havde ordineret på uforsvarlig måde og fratog ham indtil videre muligheden for at arbejde som psykiater, at blive ansat som overlæge i andre specialer samt at udskrive en stribe beroligende og antipsykotiske lægemidler. Da styrelsen glemte at informere de øvrige lande om indskrænkningen, kunne Lars Søndergård blot en måned senere helt upåagtet lade sig ansætte som psykiater på en misbrugsenhed i Sverige.

Den tidligere sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V) havde på daværende tidspunkt ellers meldt klart ud, at man fra politisk hold ville iværksætte en række tiltag i et forsøg på at stoppe nomadelæger – de farlige læger, der gennem mange år frit har flyttet rundt over landegrænser. Etableringen af Styrelse for Patientsikkerhed i oktober 2015 skete bl.a. med en forventning om at rette op på det blakkede ry, det tidligere tilsyn havde under Sundhedsstyrelsen, der blev kritiseret for at være alt for passivt i en stribe sager om farlige læger, som trods løbende tips og indberetninger havde frit lejde til at kunne begå fejl.

Trane Nørby: Fuldstændigt uacceptabelt

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) er først blev orienteret af Styrelsen for Patientsikkerhed efter, at Dagens Medicin har stillet spørgsmål til fejlen. Ministeren er skuffet og vred over forløbet.

»Styrelsens håndtering af sagsforløbet er fuldstændig uacceptabel og sender ikke noget signal om, at den har styr på sit tilsyn

– Ellen Trane Nørby (V)

»Styrelsens håndtering af sagsforløbet er fuldstændig uacceptabel og sender ikke noget signal om, at den har styr på sit tilsyn. Og det synes jeg er temmelig problematisk set i lyset af de sager, der har været, hvor konklusionen var, at der skulle være en tættere opfølgning på tilsynssager,« siger Ellen Trane Nørby, som derfor har bedt styrelsen om en redegørelse for, hvordan det kunne gå så galt.

»At styrelsen har orienteret de nordiske myndigheder og har beklaget er jo fint. Men det her er sådan nogle fejl, der ikke må ske, særligt set i lyset af de sager, der har været hidtil,« siger hun.

»Ud over, at man ikke har orienteret de øvrige lande, har man heller ikke orienteret ministeriet, hvilket jeg nu har valgt at orientere Folketinget om,« siger Ellen Trane Nørby.

Ingenmandsland

Men fejlen i Styrelsen for Patientsikkerhed står ikke alene.

I sagen om Lars Søndergård forstærkes den efter alt at dømme af koks og misforståelser, hvor den danske styrelse er gået ud fra, at samtlige EU-lande og enkelte EØS-lande allerede fra januar 2016 havde tilsluttet sig et nyt meldesystem, IMI, og forpligtet sig til at dele informationer om tilsynssager senest tre dage efter, at en afgørelse var faldet.

Umiddelbart efter at Lars Søndergård fik indskrænket sin autorisation i februar, lagde Styrelsen for Patientsikkerhed således oplysningerne ud i systemet i den tro, at tilsyn i andre lande straks ville se det. I realiteten gik der måneder, før det svenske tilsyn koblede sig på.

»Jeg kan ikke kommentere den konkrete sag, men jeg kan oplyse, at vi orienterede Sverige om sanktionerne i Danmark via vores IMI-system den 25.2.16 og via det offentlige danske autorisationsregister. Herefter er det svenskerne, der på oplyst grundlag selv beslutter, hvem de ansætter. Vi har ikke lovhjemmel til at gribe ind i Sverige,« siger enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed, Anette Lykke Petri.

Det svenske tilsyn, IVO, oplyser at det først kom med i IMI i april 2016. Frem til da har det svenske tilsyn været afhængig af at få advarsler fra det danske tilsyn på anden vis, hvilket ifølge IVO rutinemæssigt skete per brev.

»Sverige sluttede sig til IMI samtidigt med at den vedtog en ny lov om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer – det skete i april 2016,« siger IVOs tilsynsførende Karin Lindberg-Bergqvist.

»Al information inden denne dato er foregået via brev – en procedure, som Styrelsen for Patientsikkerhed i sin seneste skrivelse til os jo selv medgiver ikke har fungeret i en række tilfælde,« siger hun.

Afgørelse kan ikke kopieres

Advarslen om, at Lars Søndergård havde fået skærpet tilsyn landede altså i et ingenmandsland mellem de nordiske landes gamle og nye måde at orientere hinanden på. Og da den svenske lov forhindrer myndighederne i at kopiere en ændring af en autorisation, har de svenske myndigheder i sagen om Lars Søndergård ikke kunnet gøre andet end at ‘åbne en sag’.

»De svenske myndigheder er forpligtet til at undersøge, om den pågældende læge også har gjort noget kritisabelt i forhold til patientsikkerheden i Sverige,« siger hun og nævner, at IVO 2. januar 2017 iværksatte en undersøgelse af Lars Søndergård svenske autorisation.

For at tjekke, om Lars Søndergård i sit nuværende job som overlæge har bragt patientsikkerheden i fare, vil IVO ‘indledningsvis gennemgå en række patientjournaler’. På den baggrund vil IVO beslutte den fortsat håndtering af sagen.

Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed havde levet op til aftalerne om løbende at informere om sine afgørelser, ville IVO kunne have iværksat en undersøgelse af Lars Søndergård i foråret 2016 frem for først nu.