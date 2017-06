I 50-året for opdagelsen af allergiantistoffet IgE får laboratoriechef Lars K. Poulsen ordet på et stort symposium, som ærer én af de vigtigste arkitekter bag opdagelsen – svenskeren Gunnar Johansson, der for 17 år siden var bedømmer på Lars K. Poulsens doktordisputats.

Som politisk valgt vicepresident i EAACIs ledelse, med ansvar for afviklingen af kongressen, følger en række stærkt forpligtende arbejdsopgaver for Lars K. Poulsen, klinisk professor ved Københavns Universitet og laboratoriechef på Allergiklinikken på Gentofte Hospital.

Men selv om det politiske arbejde tager megen tid op i hans kongreskalender, er der én begivenhed på årets kongres, som Lars K. Poulsen i særlig høj grad ser frem til.

Den indtræffer mandag formiddag, hvor kongressen højtideligholder 50-året for opdagelsen af allergiantistoffet IgE med et symposium. Her skal Lars K. Poulsen på talerstolen umiddelbart efter Gunnar Johansson, der for 50 år siden stod i spidsen for én af de fire forskergrupper, som inden for kort tid og uafhængigt af hinanden fandt IgE.

»Min opgave er at fortælle om IgE immunologien, og de celler som er involveret i processen. Fra min side er den opgave en sand ønskeposition. Både fordi jeg er laboratoriechef for Skandinaviens nu største klinik for IgE-analyser, men også fordi Gunnar Johansson var bedømmer på min doktordisputats i 2000,« siger Lars K. Poulsen.

Tilbage i rolle som vicepresident glæder Lars K. Poulsen sig over, at deltagerantallet på årets kongres ser ud til at komme til at overgå både sidste års i Wien og forrige års i Barcelona.

»Det går anderledes med deltagerantallet, end vi først forventede. Interessen for at bruge kongressen som en del af en efteruddannelse ser ud til at være stor, siger Lars K. Poulsen.